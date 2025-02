Macron, colloqui con Trump e Zelensky dopo vertice Parigi

agenzia

'Chiave è lavorare con tutti gli europei, americani e ucraini'

PARIGI, 18 FEB – “Dopo aver riunito diversi leader europei, ho appena parlato con il presidente Trump, poi con il presidente Zelensky. Vogliamo una pace solida e duratura in Ucraina. A tal fine, la Russia deve porre fine alla sua aggressione e ciò deve essere accompagnato da garanzie di sicurezza forti e credibili per gli ucraini. Altrimenti il ;;rischio sarebbe quello di vedere finire questo cessate il fuoco come è avvenuto con gli accordi di Minsk. Lavoreremo su questo con tutti gli europei, gli americani e gli ucraini. Questa è la chiave”: lo scrive in un messaggio pubblicato a tarda notte su X il presidente francese, Emmanuel Macron.

