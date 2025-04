Macron con Sisi e re Abdallah, ‘a Gaza governi l’Anp’

agenzia

Dichiarazione dopo un vertice trilaterale al Cairo

IL CAIRO, 07 APR – “La governance e il mantenimento dell’ordine e della sicurezza a Gaza, così come nell’insieme dei territori palestinesi, deve essere esclusivamente sotto l’egida di un’Autorità nazionale palestinese”, l’Anp, “rafforzata e che goda di un sostegno regionale e internazionale forte”: lo hanno dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron, quello egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il re Abdallah II di Giordania in un comunicato congiunto emesso dopo un vertice trilaterale al Cairo in cui hanno chiesto un “immediato ritorno al cessate il fuoco”.

