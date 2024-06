Macron esclude dimissioni qualunque sia l’esito del voto

agenzia

Agli elettori 'non abbiate paura, andate a votare'

PARIGI, 11 GIU – Emmanuel Macron esclude l’ipotesi di dimissioni ”qualunque sia” l’esito del voto nelle elezioni politiche anticipate del 30 giugno e del 7 luglio: è quanto afferma lo stesso presidente francese nell’intervista esclusiva a Le Figaro Magazine. “Dico ai francesi, non abbiate paura, andate a votare”: Macron risponde così alla domanda se la decisione di convocare elezioni politiche anticipate dopo la vittoria del Rassemblement National alle elezioni europee, non fosse una scelta folle. Cosa risponde a chi dice questo? “Lei è matto, come pretendono?”, chiede il giornalista. “No, per niente – risponde Macron – posso confermarglielo. Penso solo alla Francia. E’ stata la scelta giusta, nell’interesse del Paese. E dico ai francesi: non abbiate paura, andate a votare”.

