Macron, la libertà non è mai stata così minacciata dal 1945

Discorso alle forze armate per il 14 luglio

PARIGI, 13 LUG – Emmanuel Macron ha affermato che “la libertà non è mai stata così minacciata” dalla fine della Seconda Guerra Mondiale nel 1945 e che “mai la pace nel nostro continente è dipesa a tal punto dalle nostre decisioni attuali”. “Viviamo in un momento di sconvolgimenti. Ne percepiamo da tempo l’imminenza. Questi sconvolgimenti sono ormai effettivi”, ha dichiarato il capo dello Stato nel suo tradizionale discorso alle forze armate alla vigilia della festa nazionale, riferendosi in particolare a “imperialismo e potenze annessioniste” come la Russia e alla “legge del più forte”.

