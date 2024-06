Macron, ‘Meloni? Non ingigantiamo, i disaccordi sono noti’

agenzia

'Non ho posto io la polemica, ringrazio lei e Mattarella'

BARI, 14 GIU – “Non c’era polemica, non bisogna ingigantire”. Con Giorgia Meloni “conosciamo i nostri disaccordi, che esistono. Non li ho messi io sul tavolo, ho risposto con onestà a una vostra collega italiana. Del resto ho risposto come Biden e Trudeau quando sono stati interpellati dai giornalisti italiani”. Così il presidente francese Macron ha risposto ai giornalisti al seguito sull’accusa di ieri di Meloni di fare campagna elettorale al G7. “Meloni è stata eletta dal popolo italiano, io dal popolo francese. Il nostro lavoro quotidiano è lavorare insieme”, ha aggiunto, ringraziando la premier e Mattarella per l’organizzazione del vertice.

