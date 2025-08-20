agenzia
Macron, nuova offensiva a Gaza porterà a un vero disastro
'Serve una missione di stabilizzazione internazionale'
ROMA, 20 AGO – “L’offensiva militare che Israele prepara a Gaza non può che portare a un vero disastro per i due popoli e trascinerà la regione in una guerra permanente”. Lo scrive il presidente francese Emmanuel Macron su X, riferendo di due telefonate con il re Abdallah di Giordania e il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. Con i due Paesi arabi, Macron preme invece per “una missione di stabilizzazione internazionale per Gaza”.
