agenzia
Macron, riconoscere Palestina unica soluzione politica
'E' una situazione che deve finire'
PARIGI, 22 SET – Riconoscere oggi lo Stato di Palestina ”è l’unico modo di fornire una soluzione politica ad una situazione che deve finire”: è quanto afferma il presidente francese, Emmanuel Macron, intervistato dalla Cbs, ne giorno in cui si appresta ad annunciare il riconoscimento dello Stato palestinese da parte della Francia dinanzi alle Nazioni Unite.
