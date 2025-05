Macron, ‘se lasciamo Gaza a Israele perdiamo credibilità’

agenzia

'Rifiutiamo i doppi standard', dice da Singapore

SINGAPORE, 30 MAG – Se l’Occidente “abbandona Gaza” e “lascia che Israele faccia ciò che vuole, perderà ogni credibilità con il resto del mondo”. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron. “Per questo rifiutiamo i doppi standard”, ha aggiunto il capo dell’Eliseo in un discorso al forum di difesa Shangri-La Dialogue a Singapore, assicurando che ciò vale anche per il conflitto in Ucraina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA