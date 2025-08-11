Macron-Starmer-Merz, ‘Volenterosi riuniti per Trump-Putin’

agenzia

Eliseo: 'Video-call anche venerdì durante il vertice in Alaska'

PARIGI, 11 AGO – Il presidente francese, Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, “hanno preso l’iniziativa di organizzare una riunione in videoconferenza della coalizione dei Volenterosi per coordinarsi in vista dell’incontro fra il presidente americano, Donald Trump, e il russo Vladimir Putin, sull’Ucraina, in programma venerdì in Alaska”: lo ha reso noto una fonte dell’Eliseo. “Altre riunioni in videoconferenza si terranno anche il giorno stesso in diversi formati, in particolare con la presenza del presidente Trump”, aggiungono fonti della presidenza francese.

