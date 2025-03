Macron,da Russia vogliamo impegni chiari per pace duratura

agenzia

Presidente riceve nuovo premier canadese Carney a Parigi

PARIGI, 17 MAR – La Francia e il Canada sono delle ”potenze di pace” ed ”alleati affidabili” che continueranno a pretendere dalla Russia ”impegni chiari” per una ”pace duratura” in Uraina e per ”la sicurezza dell’Europa tutta intera”: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron ricevendo a Parigi il nuovo premier canadese, Mark Carney. Il Canada e la Francia, ha sottolineato Macron, vogliono una ”pace solida e duratura, con garanzie robuste che proteggeranno l’Ucraina da ogni nuova aggressione russa e permetteranno di garantire la sicurezza dell’Europa tutta intera”. ”E’ in questo spirito che manterremo il nostro sostegno all’Ucraina e continueremo a pretendere impegni chiari dalla Russia” avverte il presidente francese, che in queste ultime settimane ha moltiplicato le iniziative diplomatiche insieme alla Gran Bretagna per contribuire alla sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa. ”Rafforzare i legami con alleati affidabili come la Francia è più importante che mai”, ha dichiarato il premier canadese, che ha scelto Parigi come sua prima missione all’estero dopo l’insediamento alla guida del governo di Ottawa. In occasione dell’incontro con Macron all’Eliseo, Mark Carney, ha aggiunto che ”siamo entrambi per la sovranità e la sicurezza, come dimostrato dal nostro sostegno indefettibile all’Ucraina”.

