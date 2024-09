Made in Italy, Amerigo Vespucci e Villaggio Italia in viaggio verso l’Australia

agenzia

Roma, 26 set. Nave Amerigo Vespucci è in viaggio verso l’Australia. Il prossimo 3 ottobre raggiungerà, per la prima volta nella sua storia, la città di Darwin (Fort Hill Whalf, Port Cruise Ship Terminal) 24esima tappa del Tour Mondiale iniziato da Genova a luglio 2023. Nave Amerigo Vespucci e il Villaggio Italia sosteranno nella città di Darwin fino al 7 ottobre. Nella tappa australiana lo storico veliero (93 anni di storia) emblema della Marina Militare e ambasciatore del Made in Italy nel mondo, sarà nuovamente affiancato dal Villaggio Italia, l’“Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale” delle eccellenze italiane che offre ai visitatori un’esperienza unica per conoscere la bellezza dell’Italia attraverso la sua arte, la sua cultura, la sua musica, il food, il cinema, la tecnologia e la ricerca scientifica affinché il giro del mondo di Nave Amerigo Vespucci sia, oltre che espressione unitaria dei valori dell’intera Nazione, anche vetrina delle eccellenze e delle filiere italiane, un volano per l’economia e per la diffusione della cultura italiana. L’iniziativa “Tour Mondiale – Villaggio Italia”, fortemente voluta dal Ministro della Difesa del Governo Italiano Guido Crosetto, unisce infatti la tradizionale attività di addestramento degli Allievi Ufficiali della Marina Militare sulla Nave Scuola con la promozione delle eccellenze del Made in Italy nei principali porti raggiunti attraverso il “Villaggio Italia”.

La cerimonia inaugurale del Villaggio Italia a Darwin si terrà sabato 5 ottobre alle ore 10.30. Interverranno il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, l’Ambasciatore d’Italia in Australia Paolo Crudele, il Presidente di Difesa Servizi Gioacchino Alfano, la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa, il Capitano di Vascello Giuseppe Lai, Comandante di nave Amerigo Vespucci, autorità civili e militari australiane. A rappresentare la Marina Militare l’Ammiraglio Ispettore Capo Pietro Covino.

A Darwin saranno presenti i paracadutisti del gruppo sportivo dell’Esercito Italiano che stenderanno nel cielo la Bandiera italiana e quella australiana e la Fanfara del 8° Reggimento Bersaglieri della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” che si esibirà per tutti e cinque i giorni di sosta, sia al Villaggio Italia che in giro per la città di Darwin. Il Villaggio Italia di Darwin proporrà ai visitatori non solo le eccellenze italiane ma anche un incontro speciale all’insegna della solidarietà con “Lo Spirito di Stella”, il primo catamarano completamente accessibile impegnato nel tour mondiale nell’ambito del Progetto “WoW” – Wheels on Waves Ruote sulle Onde – Around The World 2023-2025. Il catamarano si ricongiungerà con Nave Amerigo Vespucci nelle acque australiane e sarà presente per tutta la durata della sosta.

“La sosta di Nave Amerigo Vespucci a Darwin rappresenta non solo un’occasione unica per promuovere le eccellenze italiane, ma anche un momento simbolico per condividere un messaggio di solidarietà e inclusione. Gli equipaggi del “Vespucci” e dello “Spirito di Stella” sono animati dalla stessa passione e navigano con determinazione gli stessi mari portando con orgoglio il tricolore e i nostri valori in giro per il mondo” ha dichiarato il Ministro della Difesa Guido Crosetto.

Il progetto “Wheels on Waves – Ruote sulle Onde”, nato da un’idea di Andrea Stella, fondatore e Presidente dell’Associazione “Lo Spirito di Stella” è promosso dal Ministero della Difesa, dallo Stato Maggiore della Difesa e da Difesa Servizi, ed è rivolto a militari e civili con disabilità che hanno riportato lesioni permanenti nell’assolvimento del servizio, i quali, indipendentemente dalle loro caratteristiche fisiche, cognitive o sensoriali, hanno la possibilità di vivere un’esperienza di mare e di vela unica con la missione di dimostrare che abbattere le barriere è possibile.

“Anche a Darwin un Villaggio Italia che esprime l’ingegno italiano, da Leonardo da Vinci a Marconi, la cui scoperta ha dato avvio all’attuale società moderna e che ricorderemo proprio in Australia in occasione del 150° anniversario dalla sua nascita. A Darwin troveremo anche il catamarano lo Spirito di Stella con il progetto WoW, promosso anch’esso dal Ministero della difesa, quale iniziativa che, come le grandi iniziative a scopo sociale della storia, ci auguriamo inverta la rotta e disegni un nuovo percorso per un tema così importante come la disabilità e l’inclusione” ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi Dottor Luca Andreoli. A Darwin sarà presente anche il Presidente di “Wheels on Waves” Manuel Bortuzzo, bronzo ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

WoW è un progetto che ha una valenza etica e solidale straordinaria; integra sport e resilienza per richiamare l’attenzione sui principi di inclusione e di pari opportunità e sulla necessità di abbattere le barriere fisiche e materiali ma anche mentali e culturali. L’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio morale del Coni e del Cip (Comitato Italiano Paralimpico) ed è resa possibile anche grazie all’importante contributo degli sponsor che hanno condiviso pienamente gli obiettivi e gli altissimi valori morali ed etici dell’iniziativa. Al villaggio Italia di Darwin inoltre sessioni di approfondimento sull’attività di ricerca dedicata agli ecosistemi marini in cui la Marina Militare e Nave Amerigo Vespucci è costantemente impegnata insieme all’Istituto Superiore di Sanità – Iss.

Tra le eccellenze a Darwin il cinema italiano in collaborazione con la Mostra Internazionale del Cinema della Biennale di Venezia, l’esposizione dell’opera “La David” dell’artista Jago, la mostra Italia Geniale realizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero della Difesa in collaborazione con ADI Design Museum dedicata al design italiano. La musica sarà protagonista grazie alla presenza della Fanfara del 8° Reggimento Bersaglieri della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” che suonerà dentro e fuori Villaggio Italia; al Maestro Umberto Clerici, direttore della Queensland Symphony Orchestra, che eseguirà un assolo sul Vespucci all’alba e al Villaggio Italia dirigerà 14 musicisti in un percorso alla scoperta della musica classica italiana e, infine, alla proiezione della docu-serie “Mano d’Opera” che racconta il dietro alle quinte di alcuni dei più grandi teatri d’opera italiani.

Il lavoro di ricerca dedicata agli ecosistemi marini che Nave Vespucci sta portando avanti durante il suo Tour in ambito accademico e universitario sarà al centro del workshop ecosistemi marini a confronto dal titolo “Vespucci incontra l’ecosistema marino” realizzato insieme al MAECI e all’Ambasciata italiana a Canberra e della mostra “Siamo Mare” dedicata alla bellezza dei mari italiani. Il Villaggio Italia di Darwin proporrà ai visitatori molti contenuti dedicati alle attività di protezione degli habitat marini e costieri, alle “aree marine protette” sulla salvaguardia delle bellezze ambientali ed artistiche sommerse, sulle attività di monitoraggio, prevenzione e contrasto dell’inquinamento marino. Come nelle tappe di Los Angeles e Tokyo il Ministero del Turismo ed Enit saranno protagonisti al Villaggio Italia di Darwin con una serie di appuntamenti tra cui la conferenza dedicata al tema del “turismo di ritorno”. All’ambizioso progetto del Governo Italiano “Tour Mondiale Vespucci – Villaggio Italia” partecipano oltre al Ministero della Difesa: la Presidenza del Consiglio dei Ministri – con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare e il Ministro per lo Sport e i Giovani – il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e il Ministero del Turismo.

Le visite a bordo di Nave Amerigo Vespucci: da sabato 5 a lunedì 7 ottobre sarà possibile salire a bordo di Nave Amerigo Vespucci per conoscere da vicino il fascino della nave definita “la più bella del mondo”, custode delle più antiche tradizioni navali e marinare da oltre novant’anni ed emblema della Forza Armata italiana. Le visite a bordo, totalmente gratuite, saranno disponibili nei seguenti giorni: sabato 5 ottobre dalle 15.00 alle 17.00; domenica 6 ottobre dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00; lunedì 7 ottobre dalle 9.00 alle 12.30. Le visite sono gratuite, per accedere è possibile prenotare il proprio ingresso sul sito https://tourvespucci.it/darwin-5-7-ottobre-2024/ Per la visita, si consiglia l’uso di calzature comode. Villaggio Italia: Sarà aperto sabato 5 ottobre dalle 15.00 alle 22.30, domenica 6 ottobre dalle 9.00 alle 22.00 e lunedì 7 ottobre dalle 9.00 alle 18.00. L’ingresso al Villaggio Italia è gratuito e libero. Sul sito www.tourvespucci.it è possibile trovare maggiori info e riservare i propri posti per le attività in programma al Villaggio a numero chiuso.

Musica: La musica sarà una grande protagonista del Villaggio Italia. Tutti i giorni al Villaggio Italia o per le vie di Darwin sarà possibile assistere all’esibizione della Fanfara del 8° Reggimento Bersaglieri della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”: giovedì 3 suonerà in città a Darwin (Waterfront Square) e venerdì 4 ottobre alle 19.15 suonerà nella città di Palmerstone (Palmerstone Market), sabato 5 ottobre alle ore 19.45 e domenica 6 ottobre alle ore 11.00 e alle ore 21.00 si esibirà al Villaggio Italia. Il 6 ottobre alle 19.30 sarà presentata e proiettata la docuserie “Mano d’opera” che racconta il dietro alle quinte di alcuni dei più grandi teatri d’opera italiani attraverso le parole dei professionisti che lavorano lontano dagli occhi degli spettatori. Il 7 ottobre alle 10:00 il Maestro Clerici dirigerà l’orchestra composta 14 musicisti (otto violini, tre viole, due violoncelli 1 contrabbasso) che accompagnerà i visitatori in un viaggio musicale attraverso la musica classica italiana.