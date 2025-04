Made in Italy, Giovanni Ferrero riceve il Premio Leonardo 2025

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Una visione imprenditoriale lungimirante, un approccio innovativo, e una leadership che mette al centro le persone sono i principi che hanno portato il Comitato Leonardo a conferire a Giovanni Ferrero, presidente esecutivo del Gruppo Ferrero, il prestigioso riconoscimento per il 2025. Da oltre vent’anni, il Premio Leonardo – tra le principali iniziative a sostegno del Made in Italy – viene conferito alle personalitá che contribuiscono in modo concreto alla valorizzazione dell’impresa italiana nel mondo. “Questo premio é innanzitutto un riconoscimento alle 61.250 persone che, in Ferrero e nelle sue affiliate nel mondo, ogni giorno contribuiscono con passione e competenza al successo della nostra impresa. Il nostro percorso di innovazione nasce dall’ascolto: capire i gusti dei consumatori e tradurli in prodotti di qualitá é il cuore della nostra strategia”, ha commentato Giovanni Ferrero, presidente esecutivo del Gruppo Ferrero. “Negli ultimi anni, abbiamo esteso la presenza dei nostri brand iconici in nuove categorie. Grazie ad acquisizioni strategiche – come Ferrara, Fox’s & Burton’s Biscuits e Wells – abbiamo integrato nel nostro portafoglio marchi storici, profondamente radicati nelle culture locali. Anche questo é un modo concreto per custodire un patrimonio di affetti e tradizioni, assicurando continuitá e innovazione”, conclude Ferrero. “Ferrero e le sue affiliate offrono oggi un’ampia gamma di prodotti nuovi, dai biscotti ai prodotti da forno, dai gelati confezionati alla categoria better-for-you – si legge in una nota -. Con una strategia orientata alla qualitá, all’innovazione e alla visione di lungo periodo e un’attenzione costante all’eccellenza dei prodotti, al benessere delle persone e all’impegno nei confronti delle comunitá in cui operiamo”. Fonte foto: Ferrero (ITALPRESS). abr/com 15-Apr-25 18:09

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA