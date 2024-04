Made in Italy: Meloni, ‘giornata voluta dal governo, apprezzati nel mondo’

agenzia

Roma, 15 apr. “Sono contenta di essere qui per la prima giornata nazionale del Made in Italy, una giornata che questo governo ha voluto, per sottolineare il valore che ha il made Italy e ve lo dice chi ha viaggiato tanto e ha potuto verificarlo nel mondo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo alla 56esima edizione di Vinitaly.

“In quella legge abbiamo messo risorse per sostenere il settore”, ha aggiunto il premier, ricordando che “non a caso abbiamo voluto fissare questa data nel giorno della nascita di Leonardo, forse il più grande genio italiano”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA