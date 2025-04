Made in Italy: Ronzulli, ‘sintesi nostra storia e cultura’

agenzia

Roma, 15 apr. “Il made in Italy non è soltanto un marchio: è la sintesi della nostra storia, della nostra cultura e della nostra capacità di innovare nel rispetto delle tradizioni. È il motore silenzioso della nostra economia. Un patrimonio che genera lavoro, valore e futuro. Oggi celebriamo l’ingegno dei nostri artigiani, la visione dei nostri imprenditori, la maestria dei nostri designer, la qualità dei nostri prodotti”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.