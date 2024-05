Made in Italy: Urso, puntiamo a piano microelettronica di 10 mld’

agenzia

Pescara, 27 apr. “Posso dirvi che quest’anno abbiamo intenzione di realizzare pienamente un piano sulla microelettronica che io mi auguro possa configurare investimenti vicini ai 10 miliardi di euro nell’arco dell’anno. Già abbiamo annunciato, qualche settimana fa, l’investimento in Silicon Box, oltre 3 miliardi di euro. Abbiamo annunciato la linea pilota della Commissione Europea che si realizzerà a Catania sul chip del futuro, altri 400 milioni di euro”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, in un punto stampa a margine della conferenza programmatica di Fdi a Pescara.