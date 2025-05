Madre di 5 figli trovata carbonizzata in distributore benzina

agenzia

Nell'Agrigentino, ipotesi suicidio o malfunzionamento impianto

AGRIGENTO, 11 MAG – Tragedia, in mattinata, al distributore di carburante Lukoil in contrada San Benedetto, lungo la strada provinciale che collega Aragona Caldare con Favara, nell’Agrigentino. Il cadavere carbonizzato di una donna – una quarantunenne di Favara – è stato ritrovato accanto alla sua Fiat Punto completamente avvolta dalle fiamme. Inizialmente si era pensato a un tragico incidente, ma con il passare dei minuti i carabinieri privilegiano l’ipotesi che la quarantunenne di Favara, mamma di 5 figli, possa essersi suicidata. La salma è stata trasferita al cimitero di Favara e l’impianto è stato sequestrato. I carabinieri hanno verificato la presenza e il funzionamento degli impianti di video-sorveglianza per stabilire cosa sia accaduto. I video non sono chiari e dovranno pertanto essere analizzati e studiati con accuratezza.

