Madre e bimba morte: coppia era transitata per la Russia

agenzia

Verifiche con altri Paesi su nome uomo e identità della vittima

ROMA, 16 GIU – Erano transitati per Malta e la Russia prima di arrivare in Italia Rexal Ford, il cittadino americano di 46 anni fermato sull’isola greca di Skiathos per la morte della bimba di pochi mesi trovata a Villa Pamphili, e la donna ritrovata cadavere nello stesso parco. E’ quanto accertato finora dagli inquirenti. Sono in corso interlocuzioni con altri Paesi, tra cui gli Usa, per risalire al nome esatto dell’uomo e anche all’identità della giovane donna. Accertamenti in corso anche per stabilire se i due fossero realmente sposati.

