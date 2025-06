Madrid, ‘blackout fu causato dall’eccessiva tensione’

agenzia

"Il sistema non è riuscito a controllarla"

MADRID, 17 GIU – Il blackout che il 28 aprile ha oscurato totalmente la Spagna “ha avuto come causa un fenomeno di sovratensione. Il sistema non ha avuto la capacità di controllo della tensione dinamica”. Lo ha detto la ministra spagnola per la Transizione ecologica, Sara Aagesen, nel presentare il rapporto conclusivo della Commissione governativa incaricata di indagare sulle cause dell’incidente, al termine dell’odierno Consiglio dei ministri.

