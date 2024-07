Madrid si prepara per Mbappé, in 85mila al Bernabeu

agenzia

Presentazione della stella del Real. Firma e conferenza stampa

ROMA, 16 LUG – Cresce l’attesa a Madrid per la presentazione ufficiale al pubblico di Kylian Mbappé al Santiago Bernabeu: sono attesi circa 85.000 spettatori per la nuova stella del Real. Il numero di spettatori dovrebbe battere il record stabilito 15 anni fa dalla presentazione di Cristiano Ronaldo. I biglietti per l’evento erano gratuiti, ma sono stati bloccati dei bagarini. Il francese, che ha firmato un contratto quinquennale, sarà allo stadio Bernabeu alle 12:00 e poi terrà una conferenza stampa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA