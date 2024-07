Maduro evoca ‘un bagno di sangue’ se non vincerà

agenzia

A un evento elettorale parla di 'guerra fratricida'

CARACAS, 17 LUG – Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ha evocato “un bagno di sangue” se non vincerà le elezioni il 28 luglio. Lo ha detto nel corso di un evento elettorale nella parte occidentale di Caracas, al Pueblo de Parroquia de la Vega, come risulta da un video pubblicato sul suo profilo X. “Il destino del Venezuela, nel ventunesimo secolo, dipende dalla nostra vittoria il 28 luglio. Se non volete che il 28 luglio il Venezuela cada in un bagno di sangue, in una guerra civile fratricida, prodotto dei fascisti – afferma Maduro – garantiamo il più grande successo, la più grande vittoria nella storia elettorale del nostro popolo”.

