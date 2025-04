Maduro nomina Guerra Angulo presidente della Banca centrale

agenzia

È la zia di Nicolás Maduro Guerra, per molti l'erede del padre

CARACAS, 11 APR – Nicolás Maduro, che sta completando un terzo mandato come presidente del Venezuela, ha nominato la sua ex cognata Laura Carolina Guerra Angulo come nuova presidente della Banca centrale del Venezuela. Lo ha reso noto il ministero dell’Informazione diffondendo il decreto 5.119, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del paese sudamericano. Guerra Angulo è sorella della precedente moglie di Maduro e zia del deputato Nicolás Maduro Guerra, considerato l’erede del potere che detiene suo padre all’interno del governo chavista. La cognata di Maduro presiedeva il Fondo di Sviluppo venezuelano, il Fonden, un organismo che doveva servire come cassa di risparmio delle risorse petrolifere per i periodi di bassi introiti ma non ci sono informazioni pubbliche sullo stato di suoi fondi né dei suoi investimenti, segnalano diverse ong venezuelane. Guerra Angulo è un’ingegnera specializzata in idrocarburi in precedenza aveva diretto l’ufficio della statale petrolifera Petróleos de Venezuela, Pdvsa a Bogotá, in Colombia, e presieduto il Fondo di protezione dei Depositi Bancari, il Fogade. Oltra alla nuova presidente, Maduro ha anche rinnovato il CdA della Banca centrale venezuelana proprio mentre l’inflazione continua a crescere e, secondo gli economisti indipendenti, quest’anno supererà il 220%.

