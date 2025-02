Mafia: blitz Palermo, gip non convalida fermo per 34 indagati**

agenzia

Palermo, 13 feb. Il gip del Tribunale di Palermo Fabio Pilato non ha convalidato il provvedimento di fermo per 34 degli arrestati nel maxi blitz di martedì a Palermo. Il giudice ha però emesso, poco fa, la custodia cautelare per tutti in carcere, fatta eccezione per un 76enne che lascia il carcere per andare ai domiciliari, a causa dell’età avanzata. Secondo il giudice Pilato, che non ha accolto la richiesta di convalida della Procura di Palermo, non ci sarebbe “il pericolo di fuga” per i 34 del provvedimento, come invece ritenuto dalla Dda palermitana. Martedì sono finiti in carcere in 181 in tutto. Tra i nomi di spicco del provvedimento di fermo ci sono Giuseppe Lo Duca, Angelo Barone, Umberto Ferrigno, Alfonso D’Anno e Salvatore D’Anna. Fermati tutti tra Carini e Terrasini, dove risiedono.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA