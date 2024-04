Mafia: Boldrini, ‘con Libera e familiari delle vittime per chiedere giustizia’

agenzia

Roma, 21 mar. – “L’80% delle vittime di mafia non ha ancora avuto giustizia. Oggi, a Roma, ricordiamo i loro nomi e le loro storie di coraggio e di impegno contro l’illegalità che insidia quotidianamente le vite di milioni di persone e la vita democratica del Paese. In uno Stato democratico non c’è spazio per il malaffare, per la prevaricazione, per il crimine organizzato, per la corruzione e per l’illegalità. Siamo in piazza, con Libera, i familiari delle vittime e le associazioni per ribadire che siamo dalla parte dell’antimafia, della giustizia, della legalità e contro la violenza delle mafie, a qualsiasi livello operino, con qualsiasi faccia si manifestino. Lo dobbiamo alle vittime, alla tenacia dei familiari e lo dobbiamo al Paese”. Lo dichiara Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

