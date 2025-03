Mafia: Bonelli, ‘Meloni ipocrita, suo governo ha legalizzato l’impunità’

agenzia

Roma, 21 mar. “Oggi è la Giornata della Memoria delle Vittime di Mafia, un’iniziativa che si svolge ogni anno grazie alla determinazione di Libera e di tanti volontari e associazioni. La lotta alla mafia deve essere quotidiana, e Meloni, che oggi afferma che ‘va combattuta sempre’, dovrebbe essere meno ipocrita. Il suo governo, infatti, sta facendo la guerra ai magistrati, e proprio ieri la destra in Parlamento ha approvato una legge che riduce la durata delle intercettazioni a 45 giorni per reati gravi come omicidio, truffa, estorsione, corruzione e violenze sessuali”. Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs.