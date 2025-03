Mafia: Colosimo a studenti, ‘Italia non dimentichi sacrificio Falcone e Borsellino’

agenzia

Palermo, 21 mar. “Unire le università per ‘Il fuoco della memoria’, che non è non solo un docufilm ma un nuovo modo di raccontare veramente le vittime di mafia, in questa giornata, in un momento in cui, forse, si ritorna a parlare di mafia, noi partiamo dalle basi. Partiamo dalla storia di due uomini, due bambini, quelli che vengono rappresentati in questo docufilm e arriviamo ai più giovani, agli studenti dell’università”. Così, la Presidente della Commissione nazionale antimafia, Chiara Colosimo, in un videomessaggio, si rivolge agli studenti delle università collegati da quattro città in occasione della proiezione del docufilm, ‘Il fuoco della memoria’, nella Giornata dedicata alle vittime di mafia.