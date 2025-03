Mafia: Conte a proiezione film ‘Il delitto Mattarella’, ‘tenere viva memoria’

agenzia

Roma, 18 mar. “Abbiamo bisogno di tenere viva la memoria. Sono state fasi cruciali della nostra storia che non sono state ancora definitivamente chiarite”. Lo ha detto Giuseppe Conte intervenendo alla proiezione a Montecitorio del film ‘Il delitto Mattarella’ a cui sono intervenuti, tra gli altri, il regista Aurelio Grimaldi e il vicepresidente della Camera, Sergio Costa. “Piersanti Mattarella era un allievo di Aldo Moro e interpretava nella Dc la linea del compromesso storico. Gli intrecci con la vicenda Moro sono notevoli. ‘Anche per me è finita’, disse Mattarella come racconta Leoluca Orlando. C’era la piena consapevolezza del fatto che si contrastava anche una precisa linea politica”.

