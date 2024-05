Mafia: Conte, ‘Falcone vive anche in piccole battaglie, il voto lo è’

agenzia

Roma, 23 mag. “Voti di scambio politico-mafioso, voti in vendita, corruzione dilagante, clan e comitati di affari dietro a campioni di preferenze. Le persone perbene che cominciano a pensare: ‘sono tutti uguali’, ‘non cambierà mai niente’. Di fronte a tutto questo potrebbe venire la tentazione di arrendersi. Ma noi non abbiamo diritto di arrenderci, non abbiamo diritto di gettare la spugna. Non abbiamo il diritto di dimenticare chi è morto pur di tenere viva la speranza di un’Italia intransigente contro mafie e malaffare, di un’Italia che si ribella. Non abbiamo il diritto di dimenticare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo. Facciamoli vivere sempre nelle nostre piccole e grandi battaglie quotidiane”. Lo scrive su Facebook il leader del M5S Giuseppe Conte, postando una foto di Giovanni Falcone e uno scatto della strage di Capaci.

