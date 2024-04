Mafia: Conte, ‘M5S sempre in prima linea, con chi non si piega a silenzio e omertà’

agenzia

Roma, 21 mar. – “‘Il mio sogno era avere un futuro libero’. Il messaggio tenuto tra le mani di una bambina oggi, al corteo di Libera in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Vogliamo un presente libero dai clan e dalla criminalità organizzata. È un impegno che mettiamo in campo ogni giorno, perché il M5S è stato e sempre sarà in prima linea a contrastare il malaffare con le norme, con le scelte, con le azioni. Per chi ha sacrificato la sua vita contro la mafia, per chi non si è piegato al silenzio e all’omertà. Non lasceremo mai spazi ai loschi affari di chi vuole soffocare i sogni e le speranze dei nostri giovani”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte su X.

