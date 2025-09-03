Mafia: D’Attis, ‘Dalla Chiesa simbolo lotta a criminalità’

agenzia

Roma, 3 set. “Non dimentichiamo gli uomini e le donne che hanno dato la loro vita con coraggio per combattere la mafia: oggi è l’anniversario dell’omicidio del generale Alberto Dalla Chiesa, assassinato con la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente della scorta Domenico Russo. Un simbolo della lotta alla mafia, un uomo che ha messo lo Stato davanti a tutto”. Lo afferma il deputato di Forza Italia Mauro D’Attis, vicepresidente della commissione Antimafia.