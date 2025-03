Mafia: Fiammetta Borsellino, ‘boss si riorganizzano nei momenti di silenzio’**

agenzia

Palermo, 21 mar. Come si fa a spiegare agli adolescenti cosa era la mafia di ieri e quella di oggi? “Attraverso giornate di approfondimento come se ne organizzano tantissime nelle scuole e nelle università. Io dico sempre ai ragazzi che le mafie sanno riorganizzarsi, riadeguarsi ai nuovi contesti socio economici. Il fatto che non sparino e non mettano le bombe non vuole dire che non ci sono più, perché è proprio nei momenti di silenzio che si riorganizzano”. Lo ha detto Fiammetta Borsellino, figlia minore del giudice Paolo Borsellino, a margine dell’incontro con gli studenti di 5 università collegate con l’ateneo di Palermo. E conclude: “Spesso agire in modi così violenti provoca un’azione dello Stato che è controproducente”.

