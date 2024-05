Mafia: Fiammetta Borsellino, ‘il depistaggio ha ucciso mio padre per la seconda volta’**

agenzia

Palermo, 17 mag. “Ho cominciato questo impegno più pubblico solo a conclusione del processo Borsellino quater, anno in cui si è sancita l’esistenza, di cui oggi non si vuole completamente parlare della parola depistaggio. A conclusione del processo siamo stati messi di fronte a questa amarissima verità, che ha ucciso mio padre per la seconda volta, questo percorso deviato di allontanamento della verità caratterizzato da gravissime anomalie, sia dal punto di vista investigativo che processuale”. E’ la denuncia di Fiammetta Borsellino, figlia minore del giudice Paolo Borsellino, intervenendo al convegno ‘Mafie e antimafie oggi’, in corso allo Steri di Palermo.