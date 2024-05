agenzia

Roma, 21 mag. “Convocare un eroe come il generale Mori a Firenze per accuse assurde, il 23 maggio, giorno dell’anniversario della strage di Capaci, è peggio che un errore, è un’assurdità. Una vergogna. Che si verifica offendendo, in questo modo, proprio la memoria di Falcone. Mori merita medaglie, non offese”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

