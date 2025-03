Mafia: Gdf sequestra beni per 1,4 milioni euro a Laura Bonafede e all’autista di Messina Denaro**

agenzia

Palermo, 27 mar. Beni per oltre 1,4 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Palermo all’autista e all’amica intima del boss mafioso Matteo messina Denaro. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a due decreti di sequestro per un valore complessivo di 1,4 milioni di euro, emessi dal Tribunale di Trapani – Sezione Misure di Prevenzione. “I sequestri giungono all’esito di due procedimenti di prevenzione avviati in seguito alla cattura del latitante su delega della Procura della Repubblica- dicono le Fiamme gialle -Gli accertamenti, nello specifico, sono stati finalizzati a ricostruire il profilo patrimoniale di Laura Bonafede e Andrea Bonafede, condannate in primo grado a 11 anni e 9 mesi e di 14 anni di reclusione e dei loro nuclei familiari, nonché a tracciare possibili flussi di denaro diretti a finanziare la latitanza del “boss” di Cosa nostra”.

In questo contesto si è delineata la concreta attività di sostegno assicurata al latitante da entrambi i soggetti, mettendo in luce il ruolo fondamentale dagli stessi esercitato per garantire al “boss” quella rete di protezione indispensabile per poter continuare ad agire in condizioni di clandestinità.