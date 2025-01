Mafia: Geraci (Lega), ‘coraggio Palazzolo elemento di fastidio per boss’

agenzia

Palermo, 25 gen. “Il cronista Salvo Palazzolo è da sempre impegnato in prima linea a raccontare i fatti di mafia e come le cosche esercitano il controllo sul territorio e sull’economia siciliana. Non vi è dubbio che il suo coraggio diventi elemento di fastidio per i boss e i loro affiliati. Bene ha fatto il comitato provinciale per la sicurezza ad assegnargli oggi la scorta dopo le ultime rivelazioni emerse nelle indagini, con evidenti minacce rivolte nei suoi confronti da parte di esponenti di cosa nostra. A Palazzolo, che sulle colonne di Repubblica ed attraverso i suoi libri racconta senza filtri gli affari della mafia, la nostra piena solidarietà e un ulteriore incitamento a svolgere il suo lavoro a testa alta come ha sempre fatto”. Lo afferma Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

