Mafia: Nicita (Pd), ‘Capaci ferita ancora aperta, la lotta va avanti’

Roma, 23 mag. “Sono passati 32 anni dal 23 maggio in cui Giovanni Falcone ha perso la vita per mano della mafia insieme alla moglie, Francesca Morvillo, e agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il modo migliore per non rendere vano il loro sacrificio è lottare, ogni giorno, in difesa dei valori democratici che devono ispirare la nostra azione politica: libertà, legalità e giustizia. Spezzando le catene dell’omertà, facilitando l’accesso all’istruzione, creando opportunità di lavoro, sostenendo chi si trova in difficoltà o fornendo a chi nasce o cresce in contesti degradanti tutti gli strumenti necessari per sottrarsi al vortice della criminalità. Mantenendo vivo il ricordo dell’esempio di Falcone nelle nostre piccole e grandi battaglie quotidiane. Della strage di Capaci da cui non è più stato possibile tornare indietro. Una ferita profonda che il nostro Paese non è ancora riuscito a rimarginare”. Lo dichiara Antonio Nicita, senatore Pd e candidato alle europee nella circoscrizione Isole.

