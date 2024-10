Mafia: nuova scarcerazione boss per decorrenza termini, torna in libertà Giuseppe Corona

agenzia

Palermo, 23 ott. Un’altra scarcerazione di un boss mafioso che torna libero per decorrenza dei termini. Stavolta le porte del carcere si aprono per Giuseppe Corona, 56 anni, ‘il re delle scommesse’ all’Ippodromo di Palermo, condannato a 15 anni e 2 mesi in appello. Secondo l’accusa il boss avrebbe eseguito degli investimenti per le famiglie di Porta Nuova e di Resuttana, tra centri scommesse, Compro oro e persino la vendita di preziosi al monte dei pegni. È accusato di riciclaggio e intestazione fittizia e sottoposto al carcere duro del 41 bis a Milano Opera. Ma quella di Giuseppe Corona è solo l’ultima scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Il boss di Resuttana è stato preceduto da altri condannati tornati liberi dei quali non si può non tenere conto nella nuova mappa della mafia.