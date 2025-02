Mafia: Pd, ‘subito provvedimenti per situazione carceraria’

agenzia

Roma, 11 feb. “L’operazione della Procura di Palermo, supportata dalle forze di Polizia e dai Carabinieri ha consentito di stroncare l’ennesimo tentativo di riorganizzazione territoriale di Cosa nostra. Dall’operazione emerge la permanenza di legami e attività mafiose di molti esponenti anche carcerati e ciò conferma la necessità di mantenere fermo il rapporto tra accesso a eventuali benefici e la collaborazione con la giustizia. Il mafioso che, potendo collaborare, non collabora, resta pericoloso. Dalla stessa operazione emerge il grande valore degli apparati di prevenzione e contrasto che, da Falcone in poi, sono stati centralizzati, coordinati e specializzati: Procura nazionale antimafia, Direzioni distrettuali, organismi di Polizia dedicati. E di strumenti come il 41 bis e le intercettazioni. L’operazione conferma anche come le mafie si riorganizzino attorno a pratiche criminali ( droga, estorsioni, usura, gioco d’azzardo…) con l’uso intensivo di tecnologie molto avanzate”. Così in una dichiarazione congiunta i componenti Pd della commissione Antimafia Walter Verini, Giuseppe Provenzano, Debora Serracchiani, Enza Rando, Anthony Barbagallo, Franco Mirabelli, Valeria Valente.