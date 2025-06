Mafia: Piantedosi, ‘grande tentativo di infiltrazione nell’economia e amministrazioni’**

agenzia

Taormina, 20 giu. “Matteo Messina Denaro ha rappresentato forse l’ultimo boss che lasciava i morti a terra. Ora grazie a Dio non ci sono più questi numeri ma la mafia non è meno pervasiva. C’è un grande tentativo di infiltrazione economia e, ahimè, c’è grande presenza di tentativi di infiltrazione nelle amministrazioni. A breve andrò a Randazzo dove il Comune è stato sciolto per infiltrazione della mafia. E’ una mafia che ha cambiato il modo di essere, ma non è meno preoccupante adesso”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Taobuk. “E’ vero che scorre meno sangue – dice – ma tentano di inquinare le istituzioni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA