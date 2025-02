Mafia: pm, ‘boss rimasti fedeli alle regole fondanti Cosa nostra’

agenzia

Palermo, 11 feb. “L’associazione mafiosa, sebbene agevolata dallo sviluppo tecnologico che ha influito sugli essenziali aspetti sia della comunicazione, divenuta più agile e sicura, sia delle finanze, divenute più floride, è rimasta fedele saldamente alle sue regole fondanti che, finora, le hanno garantito la sopravvivenza a dispetto delle alterne fortune e ne rivelano la perdurante e straordinaria pericolosità”. Lo scrivono i pm nel provvedimento di fermo che ha portato in carcere oltre 180persone.