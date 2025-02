Mafia: pm, ‘ritrovato benessere per Cosa nostra’

agenzia

Palermo, 11 feb. “Il ritrovato benessere economico ha consentito all’associazione, negli ultimi tempi, di assolvere puntualmente l’obbligo del mantenimento dei sodali detenuti e delle loro famiglie, che, come notorio, oltre a rispondere ad un principio solidaristico di mutua assistenza, è soprattutto finalizzato ad assicurare la compattezza dell’associazione altrimenti in balia di plurime delazioni”. Così, i pm della Dda di Palermo nel provvedimento di fermo. “In tutte le indagini si è dunque assistito ad una serie di periodiche e costanti consegne di denaro come, ad esempio, in favore dei capimafia detenuti del calibro di Giulio Caporrimo, Calogero Lo Piccolo e, degli ancor più noti, Sandro Lo Piccolo e Salvatore Lo Piccolo, nonché alla moglie di quest’ultimo, Rosalia Di Trapani. Ecco una intercettazione, in cui Serio dice: “io so che Giulio è a posto, mio cugino Calogero è a posto, suo padre è a posto, lui è a posto ….. se mi porti questi cinquemila euro per Natale e io gli devo dare mille euro a Giulio, mille euro a mio cugino Calogero, mille euro a suo padre, mille euro a suo fratello e mille euro a mia cugina Rosalia che è con gli arresti domiciliari là sopra, glieli devo mettere dalla tasca io! a suo figlio già glieli ho mandati”, per i pm “tanto da registrare, talvolta, l’irritazione degli associati liberi, pressati dalle pretese (così ad esempio Mule’ Francesco, all’epoca reggente della famiglia di Palermo Centro, a proposito del mantenimento di Giovanni Castello: “ma questo non è che … gli pare che c’è … la banca?”; .. Non è che, per dire, uno è “impiegato all’INPS”!)”.