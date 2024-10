Mafia: Presidente Ars, ‘no idolatrare Messina Denaro con film, ricordarsi invece di chi combatte’

agenzia

Palermo, 19 ott. “Anziché fare conoscere la Sicilia, come qualche cinematografo fa idolatrando miti come Matteo Messina Denaro, bisogna ricordarsi che questa terra è la terra di Boris Giuliano, di Falcone, Borsellino, di Piersanti Mattarella e di chi ha combattuto la mafia”. Così il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, intervenendo alla manifestazione per i due anni del governo Meloni, a Palermo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA