Mafia: Procuratore Palermo, ‘strumenti per sconfiggerla sono fuori da questo Palazzo’**

agenzia

Palermo, 25 gen. “Cosa nostra è in fase di continua ristrutturazione. Il lavoro imponente che stiamo facendo tende a ridurre un meccanismo criminale che sta in questa terra da 170 anni e che, purtroppo, per un non breve periodo ci sarà per quanto grande sia lo sforzo della magistratura e delle forze di polizia del territorio, gli strumenti per sconfiggere cosa nostra stanno fuori da questo Palazzo di giustizia”. Così il Procuratore di Palermo Maurizio de Lucia nel suo intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario di Palermo.

