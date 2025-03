Mafia: Rampelli, ‘mai abbassare la testa’

agenzia

Roma, 21 mar. “La mafia è il male della democrazia, un male che distrugge la libertà e corrode la comunità nazionale. In occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime, oggi dobbiamo rendere tutti gli onori a chi ha donato la vita per combattere la mafia. Il loro sacrificio ci chiama alla responsabilità quotidiana e al dovere civico di combattere non solo la mafia, ma anche quella tentazione ad abbassare la testa che può indurci la paura. Solo così potremo difendere i valori della legalità, della democrazia e della libertà”. Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera.