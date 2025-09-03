Mafia: Rampelli, ‘ricordare Dalla Chiesa perchè vinca lo Stato’

agenzia

Roma, 3 set. “Nella memoria civile degli italiani il 3 settembre rappresenta una di quelle date nella quale si consumò la sconfitta dello Stato: il generale Dalla Chiesa fu ucciso crivellato da colpi di Kalashnikov sparati dalla mafia. Con lui, nel sacrificio supremo caddero la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. Come prefetto di Palermo, il generale Dalla Chiesa aveva dato uno slancio vigoroso alla lotta alla mafia, inaugurando metodi d’indagine innovativi. Quel giorno la sua vita fu stroncata dai nemici della legge, da chi voleva creare l’anti-Stato con la forza brutale della violenza e del ricatto. Da quel giorno tutti gli italiani perbene si sentirono più soli e sotto attacco. Seguirono ulteriori terribili attentati. Ma furono ‘gli ultim fuochi’ di una guerra nella quale si riunirono tutte le forze sane della Nazione, a cominciare dalla Sicilia, per contrastare il terrorismo mafioso”. Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera.