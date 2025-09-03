Mafia: Richetti, ‘insegnamento Dalla Chiesa vivo da raccontare a nuove generazioni’

agenzia

Roma, 3 set. “Il 3 settembre 1982 la mafia uccise a Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. A 43 anni di distanza da quel vile attentato, ricordiamo l’impegno di Dalla Chiesa per contrastare la criminalità organizzata e favorire la legalità: un insegnamento vivo che oggi abbiamo il dovere di raccontare alle nuove generazioni”. Lo afferma Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera.

