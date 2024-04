Mafia: Ronzulli, ‘ricordo vittime e senso legalità devono contagiare tutti noi’

agenzia

Roma, 21 mar. – “Chi oggi combatte in prima linea la criminalità organizzata, lo fa per difendere le nostre istituzioni, per il senso di legalità che deve contagiare tutti quanti, ma anche per onorare coloro che da quando questa guerra è cominciata hanno visto la loro vita strappata via dalla violenza delle mafie. Magistrati, donne e uomini delle forze dell’ordine, servitori dello Stato, semplici cittadini, il cui ricordo e sacrifico devono risplendere ancora di più oggi, nella Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

