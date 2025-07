Mafia: Schlein, ‘ha paura di progetti come quello a Valle del Marro’

agenzia

Roma, 29 lug. “Le mafie hanno paura di progetti come quello intrapreso da Valle del Marro, cooperativa della rete di Libera a Oppido Mamertina in provincia di Reggio Calabria, che danno nuova vita a beni e terreni confiscati alla criminalità organizzata. Per questo pochi giorni fa hanno subito l’ennesimo attentato mafioso, già il quinto in due mesi, con un incendio al loro bellissimo uliveto”. Lo scrive sui social Elly Schlein che oggi è stata in Calabria.