Mafia, sequestrati beni per 1,3 milioni ad esponenti clan di Adrano

CATANIA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Catania ha eseguito il provvedimento con cui il Tribunale ha disposto il sequestro in materia di prevenzione antimafia dei patrimoni riconducibili a figure di spicco di un noto clan di Adrano. Si tratta, in particolare, di beni del valore di oltre 1,3 milioni di euro, costituiti da 6 fabbricati, 1 terreno, 4 beni mobili registrati (di cui 3 autovetture e 1 motociclo), una ditta individuale, esercente l’attivitá di trasporto merci su strada, e rapporti finanziari. L’attivitá si pone a completamento delle indagini svolte da unitá specializzate del Gruppo Investigazione Criminalitá Organizzata del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Catania nell’ambito dell’operazione “Follow the Money”, che aveva giá condotto nel 2021 ad una prima importante aggressione patrimoniale nei confronti degli esponenti del clan adranita, grazie al sequestro preventivo, ai sensi dell’articolo 240-bis del codice penale, di beni e disponibilitá per un valore di circa 75 milioni di euro, risultati sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati. – Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza – (ITALPRESS). pc/com 24-Apr-25 08:58

