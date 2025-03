Mafia: sequestro beni Gdf, sigilli ai beni dell’autista del boss Messina Denaro**

agenzia

Palermo, 11 mar. E Salvatore Giovanni Luppino, l’autista di Matteo Messina Denaro, il fiancheggiatore del boss mafioso Matteo Messina Denaro a cui la Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato beni per oltre 3 milioni di euro. Luppino fu arrestato dai carabinieri del Ros il 16 gennaio 2023 nei pressi della clinica La Maddalena assieme al boss castelvetranese. Lo aveva accompagnato, come già aveva fatto tante volte nei mesi precedenti. Il gup di Palermo lo ha condannato per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati, a nove anni e due mesi, meno rispetto ai 14 anni e 4 mesi chiesti dalla procura. Luppino, secondo l’accusa, avrebbe inoltre chiesto soldi per conto del capomafia e, insieme ai suoi figli, (Antonino e Vincenzo) arrestati, ha curato spostamenti, traslochi e diversi aspetti organizzativi della latitanza del padrino di Castelvetrano. A Luppino la Procura aveva inizialmente contestato il reato di favoreggiamento, ma nel corso delle indagini l’accusa era stata modificata in associazione mafiosa.

