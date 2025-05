Maggio con piogge frequenti,formazione ciclonica su Mediterraneo

agenzia

iLMeteo.it, potrebbe persistere sull'Italia per settimane

ROMA, 06 MAG – Maggio sarà un mese molto piovoso, già da questa settimana. Colpa di un campo di alta pressione dalle Azzorre che si è instaurato verso il Mare di Norvegia fino al Mare di Barents e alla Russia settentrionale e di una formazione ciclonica sul Mediterraneo che potrebbe persistere sull’Italia per settimane. E’ quanto afferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. “Il carattere previsto delle precipitazioni – afferma – sarà perlopiù temporalesco. Le piogge, dal Nord al Sud, saranno dunque limitate nel tempo, alternate a fasi soleggiate e più probabili nelle ore pomeridiane”. Nelle prossime ore sono previste piogge al mattino soprattutto al Centronord, con fenomeni a tratti intensi, grandine e colpi di vento specie in Pianura Padana. Forti acquazzoni anche sulle regioni centrali tirreniche, mentre al Sud si avrà qualche rimasuglio di caldo con punte di 28°C in Sicilia e Calabria. Mercoledì i rovesci colpiranno specialmente il Nord, mentre tra giovedì e domenica i fenomeni saranno meno frequenti e più concentrati nelle ore pomeridiane. Nelle prossime due settimane sono previsti rovesci pomeridiani su gran parte della penisola. Nel dettaglio: – Martedì 6. Al Nord: maltempo su molte regioni. Al Centro: perturbato su Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Al Sud: tempo spesso soleggiato. – Mercoledì 7. Al Nord: tempo instabile con piogge e temporali sparsi. Al Centro: piogge e schiarite. Al Sud: cielo a tratti nuvoloso. – Giovedì 8. Al Nord: instabile con rovesci e schiarite. Al Centro: variabile. Al Sud: variabile. Tendenza: pressione in leggero aumento, instabilità meno diffusa ma ancora presente con rovesci temporaleschi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA